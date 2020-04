Dr Abdoulaye Bousso : « Nous sommes dans la phase ascendante de la maladie au Sénégal »

Le Directeur du Cous Dr Abdoulaye Bousso a parlé de l’évolution des cas au Sénégal. Selon Dr Bousso « nous sommes dans la phase ascendante de la maladie au Sénégal. Quelque chose qui est prévisible pour nous. Dans ces types de maladies qui caractère respiratoire, la contamination est très rapide. A l’instar des autres pays du monde, nous sommes à cette phase ascendante. Mais nous sommes en train d’élaborer toutes les stratégies pour essayer de limiter un peu cette contamination ».

Parlant des dépistages de masse, le Dr Bousso indique que « la stratégie du ministère de la Santé est le dépistage des personnes ‘contacts’ autour des cas positifs. La question du dépistage de masse n’est pas à l’ordre du jour parce qu’il faut toute une stratégie et des moyens spécifiques pour pouvoir le faire. On ne peut pas aussi parler de statut sérologique quand on connaît l’épidémiologie de la maladie où vous pouvez être malade pendant les 14 jours d’incubation. Même si aujourd’hui on testait les 16 millions de Sénégalais, on peut se retrouver demain avec la moitié contaminée. La stratégie d’aujourd’hui reste le dépistage des contacts. Maintenant si l’OMS les tests à diagnostic rapide, ça pourrait être utilisé parce que c’est des tests qui permettaient d’avoir un diagnostic rapide. Ça permettrait la prise en charge rapide des malades. Nous avons aujourd’hui 11 régions touchées. Ceci explique la problématique des déplacements interurbains. »