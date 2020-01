Doudou Wade sur le discours du président : « rien de nouveau au soleil »

Doudou Wade n'est pas convaincu par le discours à la nation du président de la République. L'ancien président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates estime que nous sommes dans une situation catastrophique et que le président n'a apporté rien de concret dans la situation des sénégalais. De la crise scolaire à la hausse des prix en passant par les problèmes des enseignants entre autres, aucune réponse palpable n'a été donnée par le président.

Mieux, Doudou Wade déplore l'absence de réponses concrètes aux questions des journalistes. Doudou Wade qui parle de confiscation du débat, pense que le chef de l’État a été l'attraction avec des réponses ambiguës, surtout concernant la question du troisième mandat. "Si Macky Sall n'a dit ni oui ni non, c'est parce qu' il se prépare à un troisième mandat", pense t'il.