Doudou Wade sur le discours à la nation : « C’est un aveu d’échec! »

L’adresse à la nation prononcée par le président Macky Sall à la veille de la fête d’indépendance nationale est un véritable aveu d’échec ni plus ni moins, selon le libéral Doudou Wade. « À un certain moment le président Macky Sall a été très sentimental en utilisant l’expression sentimentale « du fond du cœur ». Rien du tout d’intéressant dans son discours. Car le président de la République a fait hier une communication avec les jeunes. D’après la presse, il a fait un aveu d’échec par rapport à la baisse du loyer. Il a reconnu qu’il a échoué sur le loyer qui est une loi mise en application depuis 2014. Pourtant chaque année, on fait le bilan en attirant son attention sur la situation. Et aujourd’hui, il accepte qu’il a échoué », a souligné Doudou Wade...