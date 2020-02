Doudou Sarr dans AUTEUR : « Le karma ça existe, le bien ou le mal ne se perd jamais. La foi est importante »





De la philosophie à la spiritualité en passant par la science, la culture, la physique, la chimie, la nature, la métaphysique ou encore l'histoire et la géographie, Doudou Sarr n'occulte absolument rien dans ses livres. Dans "énigmes pour les esprits vifs" et "sens cachés", l’écrivain invite ses lecteurs à réfléchir sur les questionnements de la vie. Des écrits qui renvoient au karma où les actions du bien et du mal reviennent toujours à l'envoyeur. Des moments en famille où il est sympathique et constructif de se poser des questions sur l'existentialisme de ce qui régit les lois de l'univers dans sa totalité. Un appel aussi au développement personnel pour cultiver le bonheur et élever son âme.

Invité de l’émission AUTEUR, Doudou Sarr se projette aussi sur l'avenir en parlant de ses prochains livres à paraître et qui évoqueront l'histoire de l'homme noir depuis l'esclavage et des relations de la françafrique.