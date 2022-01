Doudou Ka : « Mon choix de soutenir Abdoulaye Baldé n’aura pas suffi à contrer l’opposition radicale incarnée par Ousmane Sonko »

Son choix de soutenir Abdoulaye Baldé « n’aura pas suffi à contrer l’opposition radicale incarnée par Ousmane Sonko ». C’est le directeur général de AIBD SA qui l’a dit, aujourd’hui, au cours d’une déclaration.



« Abdoulaye Baldé a perdu les élections et mon choix de le soutenir n’aura pas suffi à contrer l’opposition radicale incarnée par Ousmane Sonko », a reconnu Doudou Ka,



Il explique « respecter le choix » des électeurs et « félicite » le candidat de Yewwi Askan Wi. « Pour notre part, nous ne pouvons que souhaiter le meilleur pour Ziguinchor, en respectant le choix que mes concitoyens viennent de faire », a-t-il ajouté.



Doudou Ka d’espérer que l’élection du leader de Pastef en toute démocratie donnera les fruits escomptés dans l’intérêt des populations. « Pour finir, je condamne et déplore l’attaque violente du domicile de ma mère à Boucotte, en début de soirée du 23 janvier 2022 où on a enregistré déjà 05 blessés graves évacués dans les hôpitaux de Ziguinchor », a-t-il regretté.