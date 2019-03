Doudou Diagne Diècko sur le combat Modou Lo-Eumeu Sène : « Tout le monde sait que Modou Lo est... »

Le président des amateurs de lutte est revenu sur le prochain combat de Modou Lo et Eumeu Sène et les enjeux de ce deuxième face à face.

Entre Pikine et les Parcelles Assainies, les débats étaient particulièrement animés par les soutiens de chaque lutteur dans ce combat les opposant. Selon Doudou Diagne Diécko, il est important pour l’actuel roi des arènes de laver l'affront contre le rock des Parcelles Assainies pour « crédibiliser » ses deux victoires sur le lion de Guédiawaye qui, de son côté a été vainqueur à deux reprises sur Modou Lo.