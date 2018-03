Double partenariat ADEPTA / IPAS / FNDASP : 100 milliards de francs Cfa financés dans l’agriculture d’irrigation…

Afin d’accompagner les professionnels sénégalais de l’agriculture dans la modernisation de leurs unités de production avicole, les deux structures ADEPTA et IPAS ont renouvelé leur convention de partenariat. En outre, l’ADEPTA a signé une autre convention avec le FNDASP. Un partenariat qui vise à appuyer le fonds national de développement Agro-sylvo-pastoral avec la mise en place de formation technique et d’interprofession agricole. Ainsi, l’agence française de développement a consacré un financement à hauteur de cent milliards de franc Cfa pour soutenir l’agriculture d’irrigation, mais aussi les volets de recherche avec l’appui de ses partenaires tels l’ISRA et l’IRD.