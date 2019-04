Double meurtre de Médinatoul Salam : Le procureur émet un mandat d'arrêt contre Béthio Thioune!

Le maître des poursuites a ordonné « l'arrestation immédiate » du guide religieux, jugé par contumace. Cette décision viendrait en réponse à une injustice, estime-t-il. Le magistrat Diallo a, par ailleurs, demandé au juge Thierno Niang de prendre toutes les garanties pour assurer la représentation en justice de Cheikh Béthio Thioune. « Le mandat d’arrêt serait la suite logique. Il faut que les Chambres criminelles assument et assurent leur autorité. Béthio Thioune ne pourra pas faire appel, car jugé par contumace », a rappelé le parquet.

Mieux, le procureur s'est indigné de l'absence du guide des thiantacounes, après que ses avocats ont déposé un dossier médical pour surseoir à son jugement. « Le ministère public n'a pas ce dossier entre les mains, alors que c'est lui qui porte l'accusation », a-t-il regretté. Le procureur de la République a rappelé que le principal mis en cause est placé sous contrôle judiciaire depuis le 21 février 2013, avec des autorisations de sortie du territoire. Une décision qui, selon le magistrat, devrait imposer à l'accusé certaines rigueurs. « C'est une atteinte au droit. Nous sommes en matière criminelle », a-t-il rappelé.



Dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, le juge a décidé que Cheikh Béthio Thioune allait être jugé par contumace. Et c'est Me Ousmane Sèye qui a manifesté le regret que son client « ne puisse pas être présent à l'audience ». Depuis des mois le guide de Médinatoul Salam « reçoit des soins médicaux en France », selon son avocat…