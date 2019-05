Double meurtre de Médinatoul Salam : «Cheikh Béthio, propriétaire de l’arme du crime, ne peut pas être blanc comme neige », selon Me Khassimou Touré

Le «faisceau d'indices» brandi lundi par le procureur Youssouf Diallo «a pesé lourd» aux yeux de Me Khassimou Touré, avocat de la partie civile, qui «vient à l'appui de l'accusation» dans le double meurtre de Médinatoul Salam.



Pour le conseil, l'infraction de meurtre est constituée, «dans la mesure où Cheikh Béthio ne pouvait pas ne pas savoir» que Bara Sow et Ababacar Diagne ont été tués, sous ses ordres. Ce que conteste la défense du guide religieux depuis le début de sa mise en cause dans le dossier. Mais, le conseil estime qu'il existe «de charges suffisantes» à son encontre.



«Cheikh Béthio, propriétaire de l’arme du crime, ne peut pas être blanc comme neige. Le problème d’imputabilité ne peut pas se poser. Nous avons assisté à des délires intellectuels. L’opinion publique est avec nous. Le droit est avec nous. Il faut respecter la mémoire de Bara Sow et Ababacar Diagne», a demandé l’avocat, ténor du barreau.

Il a vu mardi de l' «indécence» dans l'intention de la défense de disculper Cheikh Béthio Thioune et Cie. «Un peu plus de décence, cela vaudrait beaucoup mieux pour tout le monde", a-t-il insisté. Le conseil s'est d'autre part insurgé avec force contre la «lecture biaisée de la vérité médicale dans cette affaire» du double meurtre de Médinatoul Salam.



Les juges, qui ne sont pas tenus de suivre ces plaidoiries, n'ont pas encore rendu leur ordonnance.