Double explosion à Beyrouth : Le bilan passe à 137 morts...

Le bilan de la double explosion survenue ce mardi 04 août à Beyrouth s’est alourdi. Il est passé à 137 morts, selon le ministère de la Santé. Les portés disparus sont estimés à 100 alors que les blessés se chiffrent à 5.000.



Le port de Beyrouth d’où l’explosion est partie n’existe presque plus. Les hôpitaux de la capitale sont toujours saturés en raison du nombre de victimes. Le pays est dans l’impasse et la communauté internationale est appelée à la rescousse. Appel auquel ont répondu des pays comme la France qui, selon libnanews, a envoyé deux avions avec à leur bord 15 tonnes d’aide médicale et des sapeurs pompiers.



Pendant ce temps, les recherches sont en cours pour déterminer la cause de cette tragédie. Le Premier ministre, Michel Aoun, a assuré, selon Le Monde, que le gouvernement était déterminé à enquêter sur l’origine du désastre. La cargaison de nitrate d’ammonium stockée sur le port est pointée du doigt. Le Premier ministre trouve d’ailleurs inadmissible qu’une quantité de 2750 tonnes de cette substance soit présente dans un entrepôt pendant six ans, sans mesure de précaution.