Double confrontation Sénégal – Guinée Bissau : Aliou Cissé dévoile sa liste de joueurs le 19 mars prochain.

Comme annoncée par une partie de la presse sportive locale, l’information a été officialisée par la cellule communication de la fédération sénégalaise de football (Fsf.) « La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le Sélectionneur National, Monsieur Aliou CISSE, rencontrera la presse le jeudi 19 mars 2020 à 10h 00… A cette occasion, Il publiera la liste des joueurs retenus en perspective des matchs Sénégal vs Guinée Bissau du 28 mars 2020 à Thiès et Guinée Bissau vs Sénégal du 31 mars à Bissau, comptant pour les troisième et quatrième journées du groupe I des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 », renseigne le communiqué portant signature du secrétaire général de la Fsf, Victor Seth Cissé.



Certainement que cette liste qui suscite déjà pas mal d’attentes, comportera quelques surprises. Entre le retour annoncé du défenseur de l’Olympiakos, Papa Abou Cissé et les arrivées potentielles de l’attaquant de Sheffield United, Lys Mousset et d’un autre pensionnaire de l’Olympiakos, Ousseynou Ba. Le coach Cissé devra composer cette liste en prenant en compte plusieurs facteurs déterminants.



Il s’agit notamment de reformer une paire d’axe central fiable pour pallier aux éventuels forfaits de forfaits de Salif Sané et Kalidou Koulibaly qui reviennent de blessure. Une association Kouyaté – Pape Abou Cissé est plus que jamais d’actualité. À moins que le technicien sénégalais ne décide de transposer le duo Ousseynou Ba – Abou Cissé qui a été aligné en 16èmes de finale de la ligue Europa, lors du match Arsenal – Olympiakos…