Double confrontation Sénégal - Guinée Bissau : Aliou Cissé convoque en renfort, Naby Sarr, Formose Mendy, Alpha Diounkou et Cie.

Suite aux forfaits de Saliou Ciss, Ousseynou Ba, Keïta Baldé, Famara Diédhiou et Idrissa Gana Guèye pour la double confrontation avec la Guinée Bissau (3ème et 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2022), la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a informé dans un communiqué que le Sélectionneur national Aliou Cissé a appelé en renfort Naby Sarr (Huddersfiled), et Sada Thioub (Angers).



Il s'y ajoute l'indisponibilité pour blessure de Lamine Gassama qui sera remplacé par la latéral droit Ibrahima Mbaye. Deux autres défenseurs latéraux Alpha Diounkou (Manchester City -23 ans) et Formose Mendy de la sélection des U20 devraient rejoindre la tanière pour cette double confrontation contre la Guinée Bissau a annoncé le secrétaire général de la FSF.



Enfin, le portier de Strasbourg, Bingourou Kamara, incertain passera dès son arrivée en regroupement une visite médicale. Par anticipation, le gardien de but des U20 Babacar Fall a aussi été rappelé. Un chamboulement dans la liste de Cissé qui pourrait être obligé de revoir ses plans de jeu ainsi que le choix des hommes.