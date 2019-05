Douanes : Le satisfecit du DG Oumar Diallo

Le directeur général des Douanes, Oumar Diallo, s’est félicité dimanche du «travail remarquable» effectué par le poste de Gou- loumbou avec les importantes saisies de cocaïne et de chanvre indien en moins de deux semaines dans cet axe frontalier. Le Directeur Général des Douanes est en séjour dans la région de Tambacounda pour rencontrer les agents des postes de Gouloumbou et Gnénetto qui se sont particu- lièrement distingués ces derniers jours dans la lutte contre la fraude.

Au niveau de la subdivision de Douanes de Tambacounda, les 76 kg de cocaïne saisis à Gouloumbou par des éléments des Douanes ont été présentés à la délégation

du Directeur général des Douanes. «en l’espace de 10 jours, des saisies de presque une tonne de chanvre indien et 76 kg de cocaïne ont été opérées à Gouloumbou, pour une valeur estimée à plus de 3 milliards de francs CFa», a rappelé le gouverneur de la région de Tambacounda, El Hadj Bouya Amar.

Ainsi, il a invité les populations à plus de collaboration pour dénoncer ces cas de trafic. «La cocaïne venait de la Guinée-Bissau et partait pour le Mali en traversant le Sénégal par Tambacounda. C’est tout à fait indicatif pour dire que nous sommes tous en danger», a fait savoir pour sa part, le directeur des Douanes. «C’est donc une occasion de venir témoigner notre satisfaction et encourager les éléments à redoubler d’efforts, à se mettre encore davantage au service de leur nation», a-t-il témoigné.

Il a magnifié la conjugaison des efforts entre les différentes forces de défense et de sécurité, les invitant à redoubler d’efforts, à augmenter la coopération et à mutualiser les moyens pour faire face à des courants de fraude pernicieux.

En présence du préfet de Vélingara, le Directeur général des Douanes a remis les clés d’un véhicule pick-up à l’antenne de Gouloumbou.