Douanes : Le Colonel Abdourahmane Dièye nommé Directeur général en remplacement du Colonel Oumar Diallo.

La douane vient d’avoir un nouveau boss avec la nomination d’Abdourahmane Dièye, Colonel-Inspecteur Principal, au poste de Directeur général. Ce, en remplacement du Colonel Oumar Diallo, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Le nouvel homme fort de la Douane est juste âgé de 45 ans. Mais, c’est un cadre des douanes doté d’une bonne réputation qui a fait une belle carrière. Une carrière au cours de laquelle il engrangé beaucoup d’expérience professionnelle.







Son ascension s’est faite en une quinzaine d’années. Inspecteur stagiaire à la Direction des Systèmes Informatiques Douaniers, en septembre 2003, il est devenu Vérificateur au Dakar Port Nord (Zone Mole 8) en juin 2004. Soit 9 mois après. Un poste de vérificateur qu’il va occuper pendant 3 ans et 3 mois. Et c’est pour avoir été nommé, en septembre 2007, Chef des Sections du Bureau des Douanes de Dakar-Yoff (aéroport de Dakar).







On est au cours du mois de novembre 2009, lorsqu’il est nommé Chef des Sections Bureau des Douanes de Dakar Port Nord (au Môle 8). Poste qu’il quittera, au mois de mars 2010, au profit de celui de Chef du Bureau des Douanes de Dakar-Yoff.







Alors que tous les regards étaient tournés vers celui qui va occuper le palais, le nouveau Dgd lui sera affecté au Bureau des Douanes Dakar Port Sud (Môle 2), comme Chef de visite. C’était en février 2012. 3 ans et un mois, plus exactement en mars 2015, le Colonel Dièye était de nouveau muté comme Chef de Bureau des Douanes de Dakar Port Nord (Môle 8).







Chef de bureau, il l’a été pendant 3 ans et 8 mois. C’est alors que sonna son départ. Son départ de son fauteuil de Chef de bureau, a appris Dakaractu, beaucoup d’agents des douanes comme d’acteurs portuaires l’ont regretté. Le Colonel Dièye a alors posé ses valises au ministère de l’Economie et des Finances où il a été nommé Conseiller technique du ministre. Il a pu occuper ce poste entre novembre 2018 et Juin 2019. Il a encore une fois fait mouvement vers la Direction Régionale Ouest des douanes où il a été nommé à la tête de ladite structure. Et c’est ce poste qu’il a occupé, en dernier lieu avant d’être propulsé à la tête de la Direction générale des Douanes, ce 2 janvier 2020...