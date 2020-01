Douanes : Ce qu’il faut savoir sur le parcours du Colonel Inspecteur Abourahmane Dièye, le nouveau DG

Il a été décoré de la médaille d’honneur de la Douane Hors Contingent (avant les 15 ans de service requis pour ladite médaille) en Janvier 2016.

Marié et père de 4 enfants, le Colonel Inspecteur Abourahmane Dièye est devenu hier, à l’issue de la réunion du Conseil des ministres, le nouveau DG des Douanes. Natif de Thiès et juste âgé de 45 ans, l’Inspecteur Colonel est un pur produit de l’Administration sénégalaise. En effet, après son Baccalauréat obtenu au Lycée Malick Sy Thiès avec la Mention « Assez bien » en Juliet 1995, il intègre l’Université de Saint Louis où il sort en 2000 avec une Maitrise en sociologie des organisations. Il réussira par la suite le concours de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), où il sortira en 2003 avec un BREVET ENA / Régie Économique Section Douanes. Le Colonel Dièye est aussi titulaire d’un Master II en politiques et Négociations Commerciales Internationales acquis à l’UCADLe Colonel Dièye est aussi tirtulaire de plusieurs certifications acquis en France comme au Sénégal comme le « OMC E-Learning CERTIFICATE sur l’Agriculture à l’OMC », ou encore une certification comme Chef de service Surveillance à l’Ecole Nationale Des Douanes de la Rochelle France en Juillet 2006.