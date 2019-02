Dotation de 500 millions à 1,5 milliard : Me Madické Niang promet des aides aux collectivités locales

Lors d'un meeting à Sédhiou, samedi, Me Madické Niang a confirmé son intention de donner un coup de pouce aux collectivités locales pénalisées par le manque de budget. Le candidat de la coalition "Madické 2019" a promis une dotation de 500 millions à 1,5 milliard de francs CFA pour toutes les communes de l’intérieur du pays.



Il a évoqué cette volonté d'améliorer les dotations et mettre en place "des ministères régionaux", afin de permettre "aux collectivités locales de rattraper leur retard en matière de développement". "Je suis sensible à toutes catégories de citoyens. Ceux qui ont du mal à s'en sortir. Il faut que l'on regarde comment améliorer les dotations des collectivités locales", a-t-il expliqué.



La hausse des ces "aides" va toucher l'ensemble des communes, urbaines comme rurales, selon Me Madické Niang. Le candidat de la coalition "Madické 2019" va, dit-il, signer un décret instaurant une dotation prévue pour chaque année. Il n'en demeure pas moins que cela constituerait un véritable coup de pouce aux yeux des collectivités, et en particulier pour les petites communes...