Dossier UGB-Saint-Louis / An 1 de l'anniversaire du meurtre de l'étudiant Fallou Sène : Dakaractu retrace les faits saillants de la journée du 15 Mai 2018

15 Mai 2018 lors d'affrontements tragiques entre étudiants et forces de l'ordre au campus social de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, périssait l'étudiant Mouhamadou Fallou Sène.

Aujourd'hui 15 Mai 2019, un an jour pour jour, la communauté universitaire, notamment ses camarades étudiants, se rappelle de cette journée sanglante qu'avait connue l'Université Gaston Berger.

Dans ce grand dossier que nous vous proposons, Dakaractu retrace les moments moments forts qui ont marqué ce jour avec des témoignages d'étudiants et des universitaires qui ont assisté à cette tumultueuse journée.

Ainsi, les étudiants regrettent que les autorités aient attendu jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme pour procéder au paiement des bourses.

Pour permettre à l'Université de retrouver son image habituelle, les étudiants et autres acteurs du monde universitaire invitent les autorités à engager un dialogue permanent avec tous les acteurs du système afin de parer à des situations regrettables...