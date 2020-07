Dons de kiosques mobiles solaires et de tricycles isothermes : Les bénéficiaires se frottent les mains.

Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a octroyé aux acteurs du marché au poisson et des populations de Malem Hodar, des lots de matériel destinés à des GIE de femmes, au marché au poisson de Pikine et aux femmes transformatrices de la forêt classée de Mbao et des éco-boutiques qui seront allouées à des communes et kiosques mobiles solaires à plusieurs départements.



Un geste salué par les différents bénéficiaires qui ont promis d'en faire un bon usage et ils seront remis aux ayants droit.





Cheikh Ndiaye, président du Conseil départemental de Malem Hodar n'a pas manqué de signifier que cette localité fait partie des départements les plus démunis surtout en matière d'électrification rurale qui est à un taux de moins 10 %. Il a magnifié ce projet qui dit-il, vient à son heure.



Pour sa part, Mouhamadou Abdoulaye Mbaye, président du marché central au poisson de Pikine, il se réjouit de cette initiative et estime que ce don va faciliter aux acteurs surtout les femmes, le transport du poisson d'un lieu à un autre.