Dons aux détenus de Liberté VI : « S’ils sont là, on a joué un petit rôle là-dedans… » (Commissaire Tabara Ndiaye)

Le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale a procédé ce mercredi 06 juin à la remise de dons destinés à la population carcérale du Camp pénal. Pour la commissaire Tabara Ndiaye, chef du bureau des relations publiques de la Police nationale, si ces détenus sont aujourd’hui dans les liens de la détention, c’est grâce au travail de la police nationale.



« On peut dire que s’ils ont là, en partie nous avons joué un petit rôle là-dedans parce que l’enquête préliminaire, c’est la police qui la mène », a t-elle affirmé. En outre, la commissaire de soutenir que la police nationale et l’administration pénitentiaire constituent avec la population carcérale une même famille.



Recevant en main propre et au nom de toute l’administration pénitentiaire les dons qui sont constitués en grande partie de denrées alimentaires, l’inspecteur Cheikh Tidiane Dia et par ailleurs directeur du camp pénal de Liberté VI, a tenu à magnifier ce geste hautement symbolique qui ne fait que traduire la parfaite collaboration entre la police et l’administration pénitentiaire.