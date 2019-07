Don médical : Wari offre du matériel à Albert Royer, Abass Ndao et l’hôpital Pikine

Dans le cadre de ses actions de Responsabilité Sociétale d'Entreprise, Wari a remis du matériel médical (couveuses et moniteurs) aux unités de pédiatrie de trois hôpitaux de la région de Dakar: Albert Royer, Abass Ndao et Pikine.

Au Sénégal, le taux de mortalité infantile reste élevé (40%) et les structures médicales sont confrontées à des difficultés liées au déficit en matériel.

En tant qu'entreprise engagée, Wari place le bien être des populations au cœur de ses préoccupations et soutient régulièrement des actions pour l'amélioration des conditions de santé des communautés :

- achat d'appareils de détection du cancer du col de l'utérus remis à la LISCA (Ligue sénégalaise contre le cancer) en 2017

- participation au financement de l'hôpital Mère & Enfant en Côte etc.

Ce matériel tout neuf permettra une meilleure prise en charge des bébés prématurés et en sous poids.

Les directeurs des hôpitaux ont exprimé leur gratitude à Wari, assurant que le personnel fera un bon usage de ce matériel.

Nous saluons l'engagement des équipes médicales et administratives de ces hôpitaux et les remercions pour leur accueil chaleureux.