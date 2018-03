Don en motos-ambulances de 155 millions de F Cfa : l’Unicef équipe le ministère de la Santé

L’Unicef a offert au ministère sénégalais de la Santé un don en motos-ambulances d’une valeur de 155 millions de F Cfa. “Avec cet important don en motos-ambulances, la gestion des urgences médicales, en général, et celles liées à la Mère et à l’Enfant, en particulier, devraient, à coup sûr, connaitre une nette amélioration”, dira le ministre de la Santé et de l’Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr s’exprimait ainsi lors de la cérémonie de réception de ce matériel organisée ce jeudi à Dakar. Ce don a été remis par Laylee Moshiri, représentant-résident de l’Unicef.







“50 motos ambulances entièrement équipées permettront d’assurer le transport en toute sécurité des malades entre les postes de santé et les centres de santé de référence. Ces motos-ambulances présentent aussi la particularité de pouvoir accéder à des zones difficiles, concrétisant ainsi la vision d’un Sénégal de tous et d’une Santé pour Tous “, s’est réjoui, en outre, Abdoulaye Diouf Sarr. En clair, ces motos-ambulances seront réparties dans les régions de Kédougou, Kolda, Matam, Saint-Louis, Louga, Sédhiou , Kaffrine , Kaolack Fatick et Tambacounda. Cela, pour avantage améliorer la qualité de santé publique …