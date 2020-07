Don de sang : Le collectif des casamançais de Thiès tire sur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

Le collectif des ressortissants de la Casamance à Thiès qui regroupe une soixantaine de groupements, au moment où les banques de sang sont vides de sang, a organisé un don de sang pour aider les malades nécessiteux.

Malheureusement pour eux, leur projet s'est soldé par un échec.

En effet, selon le président de ladite association, Sidy Moctar Coly, "le ministère de la santé a refusé de nous appuyer en faisant la sourde oreille". Or, fait-il remarquer, les banques de sang des hôpitaux du Sénégal sont vides.

"Si vous allez à l'hôpital régional de Thiès, vous ne trouverez aucune poche de sang", a-t-il signalé. C'est fort de ce constat, dit-il, que notre collectif a décidé d'organiser ce don de sang. "Depuis un mois nous sommes rapprochés du ministère de la santé dirigé par Abdoulaye Diouf Sarr. Mais, au dernier moment, les collaborateurs de Abdoulaye Diouf Sarr ont décliné l'appui en matériel médical qu'ils avaient décidé de nous octroyer. Je pense que la santé des millions de Sénégalais prime sur tout, surtout dans ce contexte de Covid-19", s'est-il indigné.

D'après l'assistant social à l'hôpital régional de Thiès, Mame Alassane Sylla et chargé de la collecte de sang et de la distribution de sang, la rupture de sang dans les hôpitaux est due au contexte de covid-19. "Actuellement, il y'a un manque criard de sang au niveau des différents services de l'hôpital. Une demande qui s'explique par la pandémie et l'interdiction des rassemblements".

Il poursuit : "la majeur partie des donneurs est composée d'élèves et d'étudiants alors qu'actuellement, ils sont en vacances, c'est pourquoi hôpital est en manque de sang. L'hôpital régional a besoin de 6.000 poches de sang par an et il est actuellement à 2.800 poches".

Pour s'en sortir, les blouse blanches sont obligées de se rabattre sur les accompagnateurs".