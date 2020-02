Don de la Mairie de Dakar : L’AS de la ville témoigne son satisfecit à Soham El Wardini...

L’AS Ville de Dakar a reçu aujourd’hui les clés du bus que la mairie de Dakar leur a offert. Une initiative saluée par le président de l’ASC qui rassure sur l’entretien non sans lancer un nouveau défi qui consiste à faire participer son club au tournoi continental africain. « Ce n’est pas évident d’obtenir ce genre de don, nous allons l’entretenir comme il se doit et en tant que champion du Sénégal, participer au tournoi continental, ce que les clubs sénégalais peinent à faire depuis dix ans », déclarera le président de AS Ville de Dakar.