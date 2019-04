Don de 5 bennes-tasseuses par Suez à la commune de Saint Louis : Mansour Faye exclut toute corrélation avec l’appel d’offres de Suez

La presse a établi une corrélation presque suspecte entre un don de bennes tasseuses au nombre de 5 à la mairie de Saint Louis, avec à sa tête un certain Mansour Faye, ancien ministre de l’hydraulique et de l’assainissement et l’appel d’offres du contrat d’affermage sur l’hydraulique urbaine qui met aux prises Suez et la SDE.

Un article en réalité produit par « le Canard enchainé » et repris par certains sites d’actualité. Mais selon un communiqué du bureau municipal de Saint-Louis, vouloir établir cette corrélation, « c’est porter un procès indigne à l’endroit de la Commune de Saint-Louis ».

« Solliciter des dons pour une Commune est une pratique courante et notre municipalité ne déroge pas à cette règle. D’ailleurs, la Commune de Saint-Louis s’est dotée d’une Agence de Développement Communal, unique en son genre dans nos collectivités territoriales, en vue de gérer les activités de la coopération décentralisée et les relations avec nos différents partenaires. Vouloir établir une corrélation entre ce don et l’appel d’offres du contrat d’affermage sur l’hydraulique urbaine dont la procédure est entamée deux ans plus tard, relève d’une tentative sournoise de créer un climat de suspicions ne relevant d’aucun fondement » lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, ajoute la source, « c’est porter un procès indigne à l’endroit de la Commune de Saint-Louis, qui, depuis un certain temps met en place des mécanismes de lutte contre la prolifération des ordures ménagères. Mieux encore, c’est porter atteinte à toute une communauté dont le mérite aura été de choisir un homme dévolu aux causes de ses concitoyens, en la personne de Mansour Faye, pour relever le défi du développement et de l’amélioration du cadre de vie des populations ».

Selon le bureau municipal, pour conclure, la commune de Saint Louis mérite la considération de tous et non une stigmatisation sans fondement. « Dans cette fantaisiste histoire, seule la population saint-louisienne a bénéficié de ce don ; ni le Maire, ni aucun membre du bureau municipal n’a tiré profit de cette opération ».