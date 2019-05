Dommages et intérêts : Cheikh Béthio Thioune et Cie condamnés à verser 200 millions aux familles des victimes du double meurtre de Médinatoul Salam

La Chambre criminelle du TGI de Mbour a retenu la culpabilité de Cheikh Béthio Thioune et Cie tout en allouant aux parties civiles la somme de 200 millions Fcfa en guise de dommages et intérêts.

Le guide religieux et ses co-accusés ont été condamnés solidairement à payer cette somme. Le juge a aussi ordonné le placement sous séquestre des biens du principal mis en cause.



Les familles des victimes du double meurtre de Médinatoul Salam devraient donc obtenir la réparation des préjudices qui résultent des infractions commises par les présumés meurtriers de Bara Sow et Ababacar Diagne. Autrement dit, le préjudice né des infractions reprochées à ces derniers va être réparé solidairement à hauteur de 200 millions de francs Cfa. Chacune des familles des deux victimes (Bara Sow et Ababacar Diagne) devrait toucher 100 millions.



Mieux, la constitution de partie civile de Me Khassimou Touré a été déclarée recevable. L’avocat avait réclamé à Cheikh Béthio Thioune et Cie, en guise de dommages et intérêts, 3 milliards, pour réparer le préjudice moral que ses clients auraient subi dans cette affaire...