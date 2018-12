Dommages collatéraux de l’investiture du Président Sall : Des vols ratés, plus de 4h de temps d’embouteillage

Le Président Macky Sall est investi en ce moment au « Dakar Arena »à Diamniadio , comme candidat de la coalition « Benno Bokk Yakaar ». Au même moment, à Ouest Foire siège de votre site, le standard risque d’exploser. En effet bon nombre de compatriotes ont appelé pour se plaindre de désagréments causés par cette cérémonie. En effet, en plus de l’embouteillage monstre créé sur l’autoroute à péage par les nombreux cars et bus mobilisés pour cette investiture, des sénégalais et des étrangers qui devraient voyager risquent ou ont même raté leurs vols nous signalent nos interlocuteurs. Nous partageons leur désarroi et souhaitons pour eux que la prochaine fois les autorités prendront la pleine mesure des incidences que peuvent provoquer ce genre d’événement et prendre les mesures adéquates.