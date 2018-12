Domicile de Sidy Lamine Niass à Kaolack : Les témoignages font état d'un homme de paix et de droiture.

Dès l'annonce de la nouvelle, les disciples, parents et voisins ont très vite pris d'assaut le domicile du défunt de Léona Niassène. Les témoignages sont unanimes. Sidy Lamine Niass est considéré comme étant un homme de paix et de droiture par la plupart des personnes interrogées à Kaolack. Certains se disent désormais orphelins de ses prêches matinaux qui les renvoyaient à Dieu et à ses bienfaits.