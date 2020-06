Doléances des travailleurs de la Justice : le SYTJUST condamne l'attitude du garde des sceaux

Selon le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST), le Ministre de la Justice Malick Sall, depuis sa prise de service le 16 avril 2019, n’accorde aucune attention sérieuse à la mise en œuvre et à l’effectivité des réformes entreprises par le Gouvernement en réponse aux revendications du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST). Sa posture selon le Bureau Exécutif Nationale fait que, depuis plus d’une année, les travailleurs de la Justice souffrent d’une absence de prise en charge efficace de leurs doléances.



Ensuite, ajoute-t-il, doit assurer la publication des décrets n° 2018 - 2259 du 14 décembre 2018, n° 2018 - 2260 du 14 décembre 2018 et n° 2018 - 2261 du 14 décembre 2018. Ces décrets revêtent un grand intérêt pour le SYJUST dans la mesure où leur effectivité améliorera sensiblement les conditions sociales des travailleurs de la Justice qui sont dans une extrême précarité du fait de la faiblesse de leurs revenus. Enfin, par rapport au plan de carrière des travailleurs de la Justice, le Ministre doit procéder à la mise en œuvre des dispositions transitoires du décret n° 2019 – 413 du 30 janvier 2019 portant création du Centre de Formation judiciaire (CFJ) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement et celles du décret n° 2019 - 575 du 5 février 2020 modifiant le décret n° 2011 - 509 du 12 avril 2011 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Justice. Pour cela, Il doit organiser des formations devant aboutir au reclassement des greffiers à la hiérarchie A2 et au reclassement de bon nombre d’agents administratifs de la Justice dans le nouveau corps des assistants des greffes et parquets à la hiérarchie B2.



Au risque d’une forclusion, ces formations et ces reclassements doivent se faire dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2019 - 413 du 30 janvier 2019 portant création du Centre de Formation judiciaire (CFJ) qui a été publié au Journal officiel du samedi 16 mars 2019 concluent les syndicalistes de la justice.

« Il n’a pas mis en place, jusqu’à ce jour, un quelconque comité ou même désigné un point focal chargé du suivi-contrôle-évaluation de la mise en œuvre des réformes qu’il a trouvées bien en place, concernant les travailleurs de la Justice. Le tâtonnement et le pilotage à vue sont depuis lors érigés en mode de gestion et d’administration des préoccupations basiques des travailleurs. Cela explique certainement qu’il n’a daigné recevoir en audience le Bureau Exécutif National (BEN) du SYTJUST qui a pourtant déposé un préavis de grève depuis le 6 février 2020, pour l’inviter à des discussions. Cette absence de réaction du Ministre de la Justice suite à un dépôt de préavis de grève est un précédent historique dans les relations entre la chancellerie et le SYTJUST. Elle indique clairement que les attentes des agents de l’Etat placés sous sa tutelle sont à la périphérie de son agenda », renseigne la source.Selon le syndicat, les doléances du SYTJUST se situe à trois niveaux. Le Ministre, indique-t-il, doit veiller attentivement à la finalisation de la mise en œuvre du protocole d’accord signé par le Gouvernement et le SYTJUST le 17 octobre 2018. Pour cela, il lui incombe de soumettre un projet de décret à la signature du Président de la République qui, sur cette question, a affiché sans équivoque sa volonté politique. Ce projet de décret, élaboré depuis février 2019, accuse le Sytjust est pris au piège dans les méandres de la bureaucratie de la chancellerie qui, visiblement, fait un blocage qui ne suscite aucune réaction du patron des lieux.