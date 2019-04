Doléances : Les jeunes de Kanel demandent une meilleure prise en compte de leur Département

Les jeunes de la Cojer départementale de Kanel en conférence de presse hier, ont laissé apparaître les divergences qui gangrènent les relations entre responsables de la localité. Une rencontre avec la presse qui a failli virer à une séance de pugilat pour des formalités. Une rencontre qui était destinée selon Adama Seck, membre de la Cojer de Kanel, « à dénoncer l’attitude des responsables apéristes du département de Kanel inaptes à résoudre leurs problèmes.

Et c’est dans un méli-mélo indescriptible que le coordinateur de la Cojer de Kanel, Houdou Dia, a réussi à faire passer leur message qui est la prise en compte de leur département dans les programmes d’investissements structurants du Gouvernement. Mais aussi l’implication des jeunes dans toutes les instances du parti.

« Nous sollicitons l’accélération et la finition de la route Ourossogui-Bakel, l’achèvement des ponts pour le désenclavement du Dandé Mayo, le bitumage de la piste Nawel-Démankany et enfin l’approvisionnement en eau potable dans le Lowré ». Selon la COJER toujours, le plébiscite du Chef de l’État dans ce département est surtout l’œuvre de la jeunesse et des femmes. Aussi réclament-ils aussi une reconnaissance à hauteur de leur engagement et de leur apport .