Doha-Qatar : démarrage ce lundi de l'exposition horticole internationale 2023

Le top départ est donné ce lundi 02 Octobre 2023 en présence de Cheikh Tamil Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar , de son homologue des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al- Nahyane et de plusieurs chefs d'États. L'exposition, d'une durée de 179 jours et dont le thème est " désert vert, meilleur environnement", se déroule sur un site s'étendant sur 1,7 kilomètre carré au centre de Doha, a annoncé l'organisateur sur le site officiel de l'exposition, ajoutant que l'exposition vise à inciter la communauté internationale à adopter des solutions innovantes pour atténuer la désertification.



Dans un discours prononcé pour l'inauguration de l'exposition, le Cheikh Mohammed ben Abdulrahman ben Jassim al-Thani, Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères du Qatar, a déclaré que l'exposition témoignait de l'engagement de son pays en faveur de la préservation de l'environnement pour les générations futures.



Madame le Ministre, Zahra Iyane Thiam, Commissaire général de section et l'Ambassadeur du Sénégal au Qatar, Mohammed Habib Diallo ont représenté le Sénégal à cet événement qui marque le top départ des activités de l'exposition. Sur place la présidente du comité d'organisation pour le compte du Sénégal est revenue sur l'importance pour notre pays de participer à ce rendez vous qui selon elle est une occasion inouïe de faire de la destination du Sénégal un passage obligé des nombreux investisseurs présents à Doha en mettant en exergue les opportunités d'investissements dans notre pays.