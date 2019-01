Documents des candidats à la présidentielle : le dg des élections fixe le dernier délai aujourd’hui à 18h

La direction générale des élections (Dge) a organisé hier, lundi 21 janvier 2019, une réunion d’information sur les procédures d’impression des documents de campagne et des bulletins de vote. Ainsi donc, elle n’a pas mis du temps pour convoquer les mandataires des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019. Juste après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil Constitutionnel le dimanche 20 janvier 2019 à 23h20mn, la Direction générale des élections a pris le relais et a convoqué les mandataires des cinq candidats devant prendre au premier de la présidentielle. Il s’agit des mandataires de Macky Sall de la coalition Benno Bokk Yaakar, de Idrissa Seck de la coalition « Idy 2019 », de Madické Niang de la coalition « Madické 2019 », de Issa Sall de Pur et de Ousmane Sonko de Pastef. A 10 heures déjà les mandataires des différents candidats étaient, selon nos sources, sur place, précisément au siège de la Dge, « munis de leur acte de désignation », pour une petite séance d’information avec la Direction générale des élections.



A l’issue de la réunion d’information sur les procédures d’impression des documents de campagne et du bulletin de vote, la Direction générale des élections a pris quatre décisions phares. Elle a notamment demandé aux mandataires de déposer au plus tard ce mardi à 18h les documents suivants en format électronique. « Premièrement, un bulletin de vote (90x110mm). Deuxièmement, des affiches du candidat (56×90cm), facultatif. Troisièmement, les affiches des réunions de propagande (28×45cm) facultatif. Et enfin quatrièmement, la profession de foi (21×27cm), qui est aussi un document facultatif… »… La saison des imprimeurs va enfin pouvoir démarrer. Et bonjour les gros marchés attribués par l’intermédiaire de l’ami Farhat !