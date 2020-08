« Doctorat » Aida Mbodj: Mme Aminata Toure offre la parlementaire en exemple

La présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie (And)/Sakhal ligguey, Aïda Mbodj, non moins députée à l’assemblée nationale, a décroché hier son doctorat Ph. D en relations internationales et diplomatie avec une mention très honorable. Une performance qu’a saluée Mme Aminata Touré, la Présidente du Conseil économique social et environnemental qui a chaleureusement félicité Docteur Aïda Mbodj « pour sa détermination dans la recherche du savoir ». Aïda Mbodj « offre à la jeunesse sénégalaise un bel exemple de détermination dans la recherche du savoir », a-t-elle notamment fait savoir...