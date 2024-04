Doctorante en Médecine, monitrice pour femme enceinte... : Mame Toni Fall, ‘’y a pas son 2’’

Son parcours fascinerait plus d’un, tant par sa probité, son intelligence, son empathie, mais aussi par son parcours remarquable et son jeune âge.



Brillante élève qu’elle fut, Mame Toni Fall, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est doctorante en médecine, préparatrice à l’accouchement et à la parentalité, suivi individuel et collectif.



Elle est aussi la fondatrice de PreggyCare, Cofondatrice du centre Kiraay qu’elle pilote avec sa mère et fondatrice et présidente de HOPE mouvement social. Mais Mame Toni Fall, passionnée qu’elle est, est, de surcroit, coach de yoga à ses heures perdues. Dans cet entretien/portrait, cette belle liane retrace son parcours scolaire et académique.



D’ailleurs, en ce qui concerne le premier, la fin d’actrice de PreggyCare évoque le harcèlement scolaire dont elle fut victime à l’école élémentaire. Harcèlement du fait de ses capacités intellectuelles remarquables. Confrontée au défaut à une prise en charge des femmes en postpartum et en période périnatale au cours de ses années d’internat en gynécologie, Mame Toni Fall, soucieuse du bien-être des femmes, a eu la lumineuse idée de faire une formation accélérée en Pelvipérinéo qui implique tout ce qui est rééducation du périnée, entre autres et une autre formation en Massothérapie (la mère et l’enfant) et en Dampeu traditionnelle de l’enfant. Bref, comme le diraient nos parents ivoiriens, Mame Toni Fall, ‘’y a pas son 2’’. Pour ne pas dire que son profil ne court pas les rues.