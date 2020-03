Docteur Oumar Ba, chef religieux : «L’hygiène est la garantie de la santé et ce manque peut être source de maladie comme le coronavirus…»

« La propreté, l’hygiène sont la garantie de la santé et ce manque peut être source de maladie comme le coronavirus. Aujourd’hui seulement, j’ai dit à quelqu'un que l’hygiène est importante dans la vie sanitaire publique. J’ai fait la Chine, Singapour, Taiwan, Thaïlande ce sont des pays qui sont très développés, mais je ne comprends pas l’origine de cette maladie. En ce sens, nous devons prier pour que la maladie n’arrive pas au Sénégal », déclare le docteur Oumar Ba, chef religieux et diplômé de la Sorbonne de Paris lors de sa ziarra annuelle.



Restant dans la même dynamique, il précise : « il y a beaucoup de théories sur l’origine de la maladie. D’ailleurs, il y a des cas en Algérie et au Nigéria. Il faut qu’on se départisse de nos mauvaises habitudes de par exemple se moucher avec la main, manger avec elles sans les laver auparavant. »



Revenant sur l’émancipation de la femme, il avance « qu'il faut donner les mêmes chances aux femmes aussi. Elles doivent être éduquées et non se résigner à faire des travaux ménagers uniquement. En un mot, elles doivent participer au développement de la société. » Le docteur Oumar Ba a envoyé beaucoup de femmes en Égypte par les bourses d’études qui ont réussi dans leur éducation respective.



Selon lui, en tant que spécialiste du droit islamique, pour avoir une bonne justice et gouvernance, « nous devons être sincère pour avoir une bonne justice, gouvernance et équité entre les humains. Et s’il n’y a plus de justice, cela installe l’anarchie dans le pays et ôte tout prestige au gouvernement. »



Il a rappelé au cours de cette ziarra, le rôle, les obligations du musulman envers son créateur, la société mais aussi envers son gouvernement. Tous ces manquements, selon lui, participent considérablement au sous développement. Chaque année, ce sont des milliers de fidèles qui viennent se recueillir, prier et échanger sur la religion, les faits sociaux afin d’avoir un bien être social.