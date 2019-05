Docteur Ndiaye Sall : "Le cambriolage des pharmacies a repris à Diourbel"

"Le cambriolage des pharmacies a repris". C'est l'alerte lancée par le représentant de l'ordre des pharmaciens, docteur Ndiaye Sall. C'était lors du point de presse tenu au sortir de l'audience sur l'affaire des faux médicaments de Touba Bélel. Selon lui, les cambriolages de ces bandes de malfrats qui opèrent dans cette zone favorisent la vente clandestine de médicaments. Le représentant de l'ordre des pharmaciens poursuit pour dire : "En une semaine nous avons subi deux cas de cambriolage à Diourbel. Soit un total de quatre cambriolages en un mois". Pour ce qui est des dégâts financiers et matériels, les pertes sont lourdes de leur coté. Et ces faits, a-t-il fulminé, ont terrorisé nos camarades. En appuyant sur la sonnette d'alarme, docteur Ndiaye Sall et ses camarades attendent beaucoup des services de l'ordre. Docteur Ndiaye Sall a par ailleurs décidé d'inviter ses camarades à arrêter les gardes de nuit.

Pour rappel, le procès sur l'affaire des faux médicaments a été renvoyé au 24 juin avec une citation à Amadou Oury Diallo qui a bénéficié d'une grâce présidentielle.