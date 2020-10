Docteur Macoumba Diouf aux 15 meilleurs bacheliers de Kaolack : « Le Sénégal de demain se fera avec vous ou ne se fera pas... »

Parrain de la journée de l'excellence des étudiants de Kaolack, le directeur de l'horticulture a axé son intervention sur le capital humain en déclarant que le Sénégal a parmi les meilleures ressources humaines du monde en terme de prévisions, de planification etc... "Je dis toujours qu'on a un capital humain parmi les meilleurs au monde", a-t-il souligné. S'adressant aux 15 meilleurs bacheliers de Kaolack, le maire de Latmingué s'est voulu un peu plus clair : "Le Sénégal de demain c'est-à-dire à l'horizon 2035, se fera avec vous ou ne se fera pas et vous l'avez bien compris..."