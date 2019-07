Djoloff – Poste de santé de boulal : Un important don de matériel médical par La fondation Faricoumboyoka et l’ONG Suisse Wasser Fùr Senegal

La fondation Faricoumboyoka à travers l’ONG SUISSE Wasser Fùr Senegal( aide Suisse Senegal) a fait don ce samedi juin d’une importante quantité d’équipements médicaux au poste de santé de Boulal une localité distante de 20Km de la commune de Dahra (département de Linguère).



Le matériel médical, constitué entre autres, de lits ,de matelas, de fauteuils roulants, de tables de gynéco de potence, d’aspirateurs électroniques a été officiellement remis par la présidente de la fondation Faricoumboyoka Wouri Ka , au maire de Boulal Aboubacry Sow et l’infirmier chef de poste Modou Fall au cours d’une cérémonie organisée devant l’institution sanitaire .



“Le coût de ce matériel selon Wouri Ka est estimé à 05 millions de Francs CFA . Le plus important est qu’on a posé un acte visant à venir en aide à nos parents et familles qui en ont besoin. » Le représentant national de l’ONG Aide Suisse Senegal Abdou Rahim Wane Sall demande à l’ICP de Boulal d’utiliser le matériel à bon escient pour que les populations de la localité bénéficient des soins de qualité.



Le maire Aboubacry Sow a exprimé sa gratitude aux donateurs, assurant que le personnel fera un bon usage de ce matériel. Les populations de Boulal et environs fortement mobilisées ont vivement remercié la fondation Faricoumboyo Ka et son partenaire Suisse pour ce geste de haute portée humanitaire.



Djoloffactu