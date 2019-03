Djim Momath Bâ, Dg de l'Aprosi : « La ville de Nioro est vue à travers le Sénégal comme une ville moderne... »

À travers une caravane de remerciement à l'endroit des populations dans les différents quartiers de la commune de Nioro, du fait de la victoire du président Macky Sall, le directeur général de l'Aprosi, Mr Momath Bâ, s'est félicité des réalisations qui sont notées dans sa commune, notamment dans les domaines de l'assainissement, des routes etc...

" La ville est vue à travers le Sénégal comme une ville modèle, une ville moderne. Et ça, c'est le travail du président Macky Sall. Dans le département, on peut se réjouir d'autres réalisations, notamment tout récemment l'école de formation professionnelle pour les jeunes de la sous-région et du Sénégal. Mais également, le pont qui relie la Casamance au reste du pays...", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministre conseiller du président de la République, Mr Alioune Fall, est revenu sur les attentes des populations de Nioro, après avoir lui aussi égrené les différentes réalisations du régime en place dans cette zone...