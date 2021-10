Djilor : Un élève en classe de terminale meurt par noyade.

Le drame s'est produit au village de Bambougare, plus précisément dans la commune de Djilor (à 4 km de Sokone).



Âgé de 20 ans, M. Sow, élève en classe de terminale, avait l'habitude d'accompagner les pêcheurs en mer à ses heures perdues.



Hier vers les coups de 02 heures du matin, alors qu'ils étaient en pleine mer pour une partie de pêche, leur filet s'est coincé au fond de l'eau.



Prenant son courage à deux mains, M. Sow s'est jeté à l'eau pour remonter leur filet à la surface.



Il perdra l'équilibre et fut englouti par la mer. Ses collègues qui étaient sur les lieux, se sont précipités pour le sauver, mais ont finalement repêché un corps sans vie.



À l'heure actuelle, la population de Bambougare qui est plongée dans l'émoi et la consternation, s'apprête à inhumer son fils, parti en mer pour pouvoir aider ses parents...