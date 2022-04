Djiddah Thiaroye Kaw : I. Ba plante plusieurs coups de couteau à A. Guèye pour les beaux yeux d’une fille.

Assane Guèye, âgé de 28 ans, chauffeur de profession, a été poignardé à mort par un certain I. Ba, marchand ambulant de profession, âgé d’une trentaine d’années. Selon nos sources, les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche dernier au quartier Sant Yalla de la commune de Djiddah Thiaroye Kaw. Selon nos confrères du journal l’AS, c’est à la suite d’une bagarre que le sieur I. Ba a asséné des coups de couteau à Assane. Ce dernier, grièvement blessé et évacué à l’hôpital de Pikine, a perdu l’âme.



Nos interlocuteurs renseignent également que les deux antagonistes n’étaient pas en bons termes depuis quelque temps à cause d’une fille que le défunt courtier et que le présumé meurtrier se disputaient. Un désir qui va finalement aboutir à une jalousie jusqu’à ce que l’irréparable se produise.



D’après les témoignages recueillis sur place, le défunt, câblé au téléphone, est sorti de son domicile, ignorant qu’il avait rendez-vous avec la mort. D’autant que son rival I. Ba, muni d'armes blanches, l’a surpris avant de l’attaquer. D’après la même source, il s'est ensuivi un vif accrochage au cours duquel I. Ba l’a blessé à coups de couteau. Évacué à l’hôpital de Pikine pour des soins intensifs, Assane a succombé à ses blessures. Au même moment, I. Ba avait été également interné à l’hôpital Aristide le Dantec. Furieux de l’acte ignoble commis par I. Ba, des habitants du quartier se sont rendus à son domicile pour saccager sa chambre. Ce qui a engendré des dégâts matériels, mais aussi la disparition de plusieurs biens.



Ne quittons pas cette affaire sans signaler que les limiers de Thiaroye, informés du drame, ont alors lancé une traque dans l’espoir de retrouver le présumé meurtrier, marchand ambulant de profession. Le mis en cause a été par la suite localisé à l’hôpital Aristide le Dantec, avec une plaie à l’avant-bras gauche. Après avoir bénéficié de soins, I. Ba a été conduit au commissariat de Thiaroye où il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, en attendant les résultats de l’autopsie du défunt Assane Guèye.