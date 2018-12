Djiddah Thiaroye Kao : La permanence de l’Apr cambriolée

La permanence de l’Apr de de la commune de Djiddah Thiaroye Kao a été la cible de cambrioleurs, dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 décembre 2018. C’est Samba Ndongo, responsable Apr de la commune, qui a constaté les faits le mercredi matin, à son arrivée dans les locaux et qui a alerté la police.



D’après le récit de Samba Ndongo, qui faisait face à la presse, c’est vers les coups de 03 heures du matin que les portes de la permanence de l’Apr ont été défoncées. « Les malfaiteurs ont profité de l’obscurité pour commettre leur forfait avant de disparaitre dans la nature », a-t-il indiqué.



Selon M. Ndongo, « les auteurs de cet acte vont être démasqués. Une plainte a été déposée auprès de l’autorité après la descente de la police sur les lieux pour faire le constat. » « Cet acte de vol est synonyme de sabotage », a-t-il déclaré, non sans préciser que les machines emportées contenaient les données des activités du parti dans la commune. Pour lui, « ce geste enregistré à moins de deux mois des élections prête à suspicion ». Néanmoins, il dit ne pas se décourager. «Le travail va continuer. Des mesures idoines doivent être prises pour sécuriser des localités, comme Djiddah, qui enregistrent un nombre important de parrainages.» Il faut rappeler que le local était géré par deux permanencières payées à chaque fin du mois par Samba Ndongo. Les frais pour l’électricité, l’eau et l’internet sortaient aussi de sa poche.



