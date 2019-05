Djida Thiaroye Kao / 8 conseillers virés : Le Conseil municipal convoque le code des collectivités locales et parle d’une démission de fait

« Il ne s’agit pas de radiation, ni d’expulsion, mais d’une démission de fait », a d’emblée affirmé le maire de la commune de Djida Thiaroye Kao, à propos de huit conseillers municipaux, objet de la séance municipale d’hier. À en croire Cheikh Dieng, le conseil municipal a juste constaté l’absence successive sans justifications de ces conseillers qui, pour certains, sont restés trois à quatre ans sans assister à aucune des séances municipales. « Devant leur absence chronique à toutes les réunions du conseil municipal, le conseil municipal a décidé de faire application de l’article 157 du code des collectivités locales qui dispose entre autre qu’un conseiller qui s’absente de manière délibérée sans motif légitime peut être amené à justifier ses absences et en cas d’absence d’utiliser toutes les prérogatives légales ».



Auparavant, Cheikh Dieng qui n’a pas indiqué l’appartenance politique des mis en cause, tient à préciser que l’instance municipale avait pris toutes les précautions en leur envoyant des sommations qui n’ont jamais eu de réponse, encore moins de justificatifs.



À en croire le maire libéral, « ce sont des gens qui ne s’intéressent pas du tout au fonctionnement du conseil municipal. La plupart d’entre eux n’ont assisté qu’à la toute première session du conseil municipal en 2014 pour l’élection du maire ». Revenant à la charge, Cheikh Dieng affirme qu’ « ils n’ont pas assumé leur responsabilité pour laquelle ils avaient sollicité le suffrage de leurs concitoyens. Leurs absences entravent le fonctionnement normal du conseil municipal. Nous avons souvent été obligés de renvoyer les réunions municipales pour n’avoir pas pu atteindre le quorum requis par la loi. Et à notre niveau, nous avons tout simplement appliqué la loi ».



L’édile de Djida Thiaroye Kao d’indiquer que ces démissionnaires seront remplacés lors de la prochaine séance municipale par leurs suivants dans les listes respectives à partir desquelles ils étaient élus.