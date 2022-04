Djiby Diallo, sous-préfet de Dakar-Plateau : « La mission des forces de l’ordre c’est de protéger mais jamais de battre un journaliste »

À l’occasion de l’initiative intitulée « Ndogou de l’information » organisée par l’amicale des étudiants du CESTI en collaboration avec la convention des jeunes reporters du Sénégal, le sous-préfet de Dakar est revenu sur la mission des forces de l’ordre et de sécurité dans les manifestations. Il est revenu de façon spécifique sur les rapports presse et forces de l’ordre.



« L’agent de force de l’ordre a le devoir de protéger le journaliste sur le terrain. Une force de défense et de lutte en mission n’a aucune intention d’aller brutaliser un journaliste. Maintenant sur le théâtre d’opération, c’est le terrain qui commande l’action. La difficulté c’est qu’il n’y a pas de communication. La mission des forces de l’ordre c’est de protéger, mais jamais de battre un journaliste », précise l’autorité qui faisait partie des panélistes qui faisaient un exposé sur le thème «Rapport entre forces de sécurité et journaliste sur le terrain : maintien de l’ordre ou abus d’autorité».