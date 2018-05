Djiby Diallo au maire Bamba Fall : "Nous restons ouvert à l'accompagner s'il s'inscrit dans la légalité"

"Notre ambition ce n'est pas de combattre un maire, mais c'est de l'accompagner." Telles sont les assurances du Sous-préfet Djiby Diallo aux maires des différentes communes d'arrondissement de a circonscription de Dakar-Plateau, Médina, Fass/Colobane/Gueule Tapée, Fann/Point-E/Amitié et de l’île de Gorée.

Selon le Sous-préfet, "la libre administration n'est pas une indépendance". C'est dans ce sens qu'il "appelle le maire de la Médina à la raison. "

L'administrateur de Dakar-Plateau se dit disposé à accompagner le maire s'il s'inscrit dans un cadre logique et réglementaire. "Nous restons ouvert à l'accompagner s'il s'inscrit dans la légalité. Nous sommes disposé à l'appuyer s'il peut mettre du gazon synthétique à la disposition des établissements sans que cela soit à but lucratif. "

Ce pendant, il précise que si le maire ne s'inscrit pas dans cette logique, il ne se laissera pas faire. "S'il ne s'inscrit pas dans cette logique, nous opposerons notre veto" a t-il conclu...