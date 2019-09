Djibril Thiam (Ailier) sur Sénégal – Jordanie : « La chance n’était pas de notre côté… Il y’a énormément d’enseignements à tirer de cette coupe du monde »

Si les autres défaites pouvaient être qualifiées de « logiques » celle-ci relève de la malchance selon Djibril, Thiam : « Comme l’a dit le coach (Moustapha Gaye), chaque équipe voulait gagner. Malheureusement la chance ne nous a pas souri dans ce match. Nous avons abordé cette partie avec les bonnes intentions, nous voulions gagner, comme l’avez constaté durant la rencontre. Mais, comme je l’ai dit tantôt, la chance n’était pas de notre côté.

N’ayant joué aucune minute contre la Jordanie, Thiam, de se féliciter de la bonne réaction de ses coéquipiers qui n’ont rien lâché. Particulièrement les jeunes de la « Tanière » : « Néanmoins l’équipe s’est battue, les jeunes joueurs ont montré ce qu’ils savaient faire. Les gars ont tout donné, notamment dans les deux derniers quart-temps. Je tenais à les féliciter. »