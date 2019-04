Djibril Ba, cadre aéronautique : « Il faut se départir de cette notion de chantage téléguidée »

Le président de la République, lui seul a les cartes pour nommer qui il veut. Et avec ce gouvernement resserré composé d'hommes, de femmes et de jeunes compétents, il a tous les atouts pour contrôler l'action gouvernementale. Djibril Ba, cadre de l’aéronautique civile et responsable APR des Parcelles Assainies, estime que les sortants du nouveau gouvernement doivent savoir raison garder et se départir de cette notion de chantage téléguidée en pensant qu'ils ont été sanctionnés. Le président de la commission infrastructures, équipements et transports des cadres républicains martèle que pour servir son pays et contribuer à son rayonnement, il n'est pas besoin d’être ministre.