Djibril Ba : « La nomination de Moussa Sy est un aveu d’échec pour Amadou Ba et Mbaye Ndiaye »

Le challenge, selon Djibril Ba, c’est de reconquérir la base afin de maintenir le leadership politique au niveau des Parcelles Assainies. Le cadre de l’APR qui dit ne pas comprendre certaines frustrations au sein du parti après la nomination de Moussa Sy comme PCA au Port dénonce le non engagement de ses derniers qui se servent du parti et ne travaille pas en réalité pour le parti.



Djibril Ba qui estime que le président a besoin de toutes les forces vives, pense que la nomination du maire des ParcellesAssainies est un aveu d’echec de l’obligation de résultat des ministres Amadou Ba et Mbaye Ndiaye et qu’il faut d’ores et déjà baliser le terrain pour les prochaines élections.