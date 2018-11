Djeddah Thiaroye Kao : Thierno Ndom Ba "enterre" l'opposition et renforce Macky sall

Les ralliements continuent de plus belle dans les rangs du pouvoir. Des responsables généralement du PDS ont décidé de soutenir le président Macky Sall car, ces responsables généralement composées de femmes ont estimé que la politique sociale que mène président est largement suffisante pour l’appuyer. À travers les 65 quartiers de Djeddah Thiaroye Kao, ces responsables jugent que la politique de développement est au cœur de leurs activités quotidiennes. C’est pour cette raison qu’ils ont décidé de fusionner leurs forces avec le pouvoir. Ces pas posés, voient le soutien indéfectible de Thierno Ndom Ba, qui a salué ce choix de rallier le camp présidentiel. Il leur a demandé aussi de s’organiser pour bénéficier des appuis financiers car, estime-t-il, ces financements donnés par Macky Sall n’ont pas de coloration politique.



« Il faut se pencher sur le travail et privilégier les actions concrètes »



Pour Thierno Ndom Ba, les œuvres sociales du président sont visibles à plusieurs niveaux. C’est pourquoi, d’après le président du mouvement « Pikine ci la Bokk », les populations doivent en être conscientes et appuyer sa politique. Et ce qui lui permet d’appeler ces femmes qui veulent soutenir le président, à être constantes dans la bonne dynamique pour donner un second mandat au président Macky Sall.