Djeddah Thiaroye Kao : La jeunesse de la coalition BBY démonte le maire Cheikh Dieng

"Au moment où le gouvernement déclenche le plan Orsec et le ministre de l'intérieur, le Préfet de Pikine s'organisent pour accompagner les populations, le maire de Djeddah Thiaroye Kao, Cheikh Dieng, est absent de la commune depuis 20 jours." C'est le propos émanant du coordinateur de la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakar. Selon toujours Malal Diallo, ils ont été informés que "certains de ses proches disent quil est en voyage, d'autres avancent qu'il se cache dans sa maison à Hann Mariste". C'est pour ces raisons que la jeunesse de la Coalition BBY réclame "une délégation spéciale pour fuite de responsabilité et non-assistance à sa population dans des difficultés. Les populations sont confrontées durant ces derniers jours à d'énormes difficultés liées aux inondations, aux problèmes auxquels les élèves sont confrontés avec l'école Salif Ndongo qui n'a pas d'eau, pas de toilettes, et pourtant le maire est resté insensible à toutes ces préoccupations", fait savoir le coordinateur Malal Diallo, qui sollicite pour autant la bienveillante attention des autorités étatiques...