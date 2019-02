Dix-septième jour de campagne : Amadou Ba et Marieme Faye Sall à Grand Dakar et Fass-Colobane

Le délégué régional de Dakar, Amadou BA a présidé la rencontre de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide (DER) avec les entrepreneurs. La rencontre a vu la participation de plusieurs techniciens et spécialistes en matière de financements des PME. Les étudiants et les porteurs de projets sont venus aussi en masse à ce panel.



S’adressant aux panélistes, le délégué Régional de Dakar a dit que le Président de la République a eu la vision de créer la DER, parce qu’il est jeune et a été formé dans ce pays. En plus, il connait les problèmes auxquels font face les jeunes entrepreneurs.



Pour Amadou BA, si les bailleurs de fonds font confiance au Sénégal à la veille des élections, c’est parce que le Président est un homme crédible au niveau de la communauté internationale.



Le Délégué régional de Dakar accompagné de la Première Dame qui est décidée à apporter sa pierre à l’édifice dans la réélection du Président s'est ensuite rendu dans la commune de Grand Dakar. Il y avait une forte mobilisation des populations de la localité ainsi que les responsables de Benno à savoir le maire de la commune Jean Baptiste DIOUF, le ministre de la femme Ndèye Saly DIOP, les mouvements citoyens et le mouvement des ‘’Badiene Goxx" .

« Je vous rassure M. le délégué régional, on a fait des visites de proximité dans toute la commune et ce que les gens nous disent est rassurant, ainsi notre victoire se concrétise de plus en plus ».



Selon Mme le ministre de la Femme, Ndèye Saly Diop DIENG, la visite de la Première Dame est importante car cette dernière est une grande actrice dans le volet social. En outre, elle a signifié que les bourses sociales et la CMU ont impacté le vécu quotidien des populations.



Le Délégué régional a promis que les efforts du Président vont doubler dans la commune de Grand-Dakar durant le second mandat. «Il sera de passage ce jeudi, personnellement il va citer les projets qui sont prévus pour s’ajouter à la Promoville, le financement de la DER. Dans l'unité vous pouvez largement gagner, a déclaré le délégué Régional de Dakar».



Par ailleurs, le maire de commune de Colobane-Fass, Ousmane Ndoye a reçu la délégation de la première dame. Le maire a fait savoir que les raisons de voter Macky SALL sont parce qu’il a tenu sa promesse à savoir l’obtention du financement de la phase 2 PSE pour la poursuite des projets entamés et sa loyauté envers la coalition BBY.



« L’opposition n’a rien fait pour mériter la confiance des sénégalais, le Président va gagner à 60% voix », dit-il.



Le délégué régional de Dakar a annoncé que le Président compte transformer les titres de maison précaires en titre foncier très prochainement. « Le président compte sur votre équipe pour sa réélection. Travaillez dans l’unité pour obtenir la plus belle des victoires », a lancé le délégué régional de Dakar.